Los guardias municipales de Las Condes usarían electroshock o gas pimienta para enfrentar la delincuencia

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, propuso que los guardias municipales usen electroshock o gas pimienta para enfrentar la delincuencia.

El edil comentó a El Mercurio que se les proveerá de "elementos de autodefensa, estamos evaluando cuáles. Se ha hablado de dos: electroshock o gas pimienta. Probablemente partamos con gas pimienta".

"La idea es ir corriendo la frontera de lo que puedan hacer nuestros inspectores y guardias municipales", añadió.

Actualmente los guardias municipales no pueden portar armas, pero sí están facultados para usar elementos de defensa.

Lavín sostuvo que "en los hechos, nuestros guardias están deteniendo todos los días a delincuentes" in fraganti y los entregan a Carabineros y manifestó que si no lo hace el municipio "lo va a empezar a hacer la gente, y lo peor es que se tome la justicia por sus propias manos. Eso no corresponde".

El alcalde dijo además que entregarán premios o incentivos a los guardias que eviten asaltos o detengan a delincuentes.