Álvaro Corbalán pedirá indulto presidencial tras regresar a Punta Peuco

Raúl Meza, abogado de Álvaro Corbalán, ex jefe de operaciones de la DINA, y otros cuatro internos de Punta Peuco, informó, a Emol , que solicitará el indulto presidencial por su estado de salud, tras 25 años preso.

Este requerimiento, según Meza, se justifica en que “la enfermedad más grave que padece Corbalán, y que tiene el carácter de crónica e incurable, denominada Vogt-Koyanagi-Harada, le ha generado una ceguera total en el ojo izquierdo y una avanzada ceguera parcial en el ojo derecho, que lo llevará -irremediablemente- a una ceguera total en los próximos cuatro años”.

La ley de indultos establece que debe haber arrepentimiento, colaborar con el caso por el que se encuentra preso, la gravedad del delito, la cuantía de la pena y que no se trata de conductas terroristas.

Los antecedentes se presentan al ministro de Justicia, Jaime Campos, y éste decide y comunica a la presidenta si merece o no el indulto. Cabe destacar que si en caso de que el ministro presente una negativa, Michelle Bachelet tiene la facultad de llevarla a cabo de todas maneras.

Corbalán recientemente regresó a Punta Peuco, tras pasar trece meses en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) y la petición se suma a las de Pedro Vivian, ex sargento de Carabineros condenado a seis años por el secuestro calificado del dirigente Pedro Acevedo; René Cardemil, ex oficial de Ejército condenado a diez años de presidio por matar a seis personas en 1973; Marcelo Castro Mendoza, ex capitán de Carabineros condenado a diez años por secuestro y homicidio de quince personas en Lonquén en 1976; y del ex carabinero Gustavo Muñoz, condenado a diez años y un día por secuestro y tortura en Osorno en 1973, según el sitio de noticias.