El presidente del directorio de Codelco recibió un paquete explosivo en su casa

Oscar Landerretche, presidente del directorio de Codelco, recibió un paquete explosivo en su casa, que fue abierto por su señora, quedando grávemente herida.

Carabineros informó que la cónyuge de Landerretche, Patricia Medrano, debió ser trasladada de manera urgente al Hospital Militar. El presidente de Codelco quedó con lesiones leves.

El GOPE y el OS-9 se dirigen al lugar para llevar a cabo las medidas necesarias.

Mediante un comunicado, Codelco confirmó que Landerretche "se encuentra en buen estado de salud, después de haber sido víctima hoy de la explosion de un artefacto que recibió en su domicilio".

El escrito agrega que "Codelco solidariza con su presidente del directorio y con su familia. Junto con lo anterior, la Corporación condena drásticamente este tipo de hechos que serán investigados por la Justicia para esclarecer sus circunstancias e identificar a quien o quienes resulten responsables".

Raimundo Espinoza, director de Codelco, llamó a Landerretche, constatando que este se encontraba bien. "Quienes creen que con esto nos van a amedrentar están equivocados", señaló a CNN.

Ante lo ocurrido, el ex ministro del Interior, Jorge Burgos, señaló que "me parece gravísimo. Es un delito absolutamente ajeno a la actividad delictual que conocemos en Chile. Lo importante, desde luego, es que no hayan tenido consecuencias graves las personas y que haya el menor tiempo de impunidad".