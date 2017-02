Proponen que el Senado no le pague más a los ex presidentes

Con el fin del sistema binominal y la nueva distribución de distritos, en los próximos periodos parlamentarios se sumarán 35 nuevos diputados y siete nuevos senadores. ¿De dónde se sacará dinero para financiarlos?

El senador Andrés Zaldívar tiene una idea: propuso que el Senado deje de pagarles dieta a los ex presidentes y que esa plata financie al menos parte de los $ 15 mil millones que necesitarían en el Congreso para cubrir el gasto de las nuevas autoridades. Anualmente ese ítem destina unos $ 570 millones.

"Pienso que el Senado, por ejemplo, no tiene que seguir haciéndose cargo de las remuneraciones de los ex presidentes, porque tienen asignaciones que son equivalentes a la dieta de un senador, como también otros gastos en secretaría. Eso significa que habiendo tres ex presidentes, automáticamente tenemos -por lo menos- la cobertura de tres senadores", dijo a La Segunda.

El de la idea que cada Cámara financie a sus nuevos integrantes: "Acá cada uno mata su toro: históricamente el Senado tiene su propio presupuesto y la Cámara el suyo; no hay que mezclar las cosas".