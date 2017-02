Trabajadora de servicentro se abalanzó sobre delincuente y repelió asalto en La Florida

En esta oportunidad el mal rato y el susto se lo llevó este delincuente de 19 años que no tenía experiencia. En el intento de robar un servicentro en la comuna de La Florida, el joven asaltó a la trabajadora del lugar y se llevó dinero, además del propio celular de su víctima.

Sin embargo, cuando ella se percató que él la amenazaba sólo con un celular pequeño no dudó un segundo en luchar por sus pertenencias y las del local. Lo persiguió y se abalanzó sobre él tomándolo por el cuello y sacándole la polera de tanto forcejeo.

Según ella misma relató a Chilevisión Noticias , no se arrepiente de su actuar y lo volvería a hacer. "Él se abalanzó encima mío, no me di cuenta con qué me estaba amenazado, pero me robó el celular, plata y ahí me di cuenta que era un celular chico negro el que tenía solamente".

En medio de la discusión entre ella y el delincuente, las personas que pasaban por el sector se acercaron a brindar su ayuda y consiguieron que Carabineros detuviera inmediatamente al delincuente.

La mujer de 34 años quedó con algunas lesiones en su rostro, razón por la que este martes el joven identificado como Arturo Castro fue formalizado por el delito de robo con violencia y quedó en prisión preventiva. No presentaba antecedes penales previos.