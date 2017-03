Inspectores municipales de Las Condes portarán gas pimienta, esposas y chalecos antibalas

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, entregó nuevos implementos de seguridad a 118 inspectores municipales que aprobaron un curso de capacitación. Portarán gas pimienta, un bastón retráctil, esposas y chaleco antibalas.

Lavín explicó que el gas es un implemento que lo puede comprar cualquier persona y que los funcionarios lo usarán sólo para autodefensa, igual que el bastón, “para que no se enfrenten con los delincuentes solamente a mano limpia. Son mínimos elementos de defensa personal”. Sobre las esposas, dijo que son para retener a los detenidos en flagrancia y asegurar su entrega a Carabineros.

Consultado acerca de la “policía municipal” armada que pretende poner en marcha el alcalde de Calera de Tango, Lavín recordó que no puede autodenominarse como tal, aunque opinó que “está bien que esto se ponga debate. Las leyes no lo permiten, pero ojalá se dé esa posibilidad. Hoy no. Sólo permite autodefensaa. Imagínense, si ya hay polémica porque van a usar gas pimienta”, se quejó.

También explicó que el gas tiene un efecto similar al de un gas lacrimógeno.