Tres imputados por muerte de Lissette quedaron con firma mensual y arraigo nacional

La jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Marcia Figueroa, negó la prisión preventiva para cuatro de los ocho imputados por la muerte de Lissette Villa (11) en el centro Cread Galvarino del Sename, como pedía la Fiscalía; y dejó a sólo tres imputados con las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a ese u otro recinto del servicio.

Dos de los tres imputados que quedaron con medidas cautelares fueron formalizadas por(torturas).

Los otros cinco quedaron sin ningún tipo de medida cautelar. En el caso de estos, la jueza desestimó que haya habido apremios ilegítimos. A ellos los indagarán por cuasi delitos.

Sobre quienes aplicaron la contención a la pequeña, que finalmente, dijo que si bien tienen responsabilidad penal, no efectuaron sus actos con dolo, es decir, con la voluntad de hacer daño y que usaron las técnicas que les dieron, sin saber que estas debían ser realizadas por personal de salud.

La jueza recordó que como todos tienen irreprochable conducta anterior y han colaborado con la investigación, de ser declarados culpables,. De no ser así incluso podrían optar a un pena sustitutiva, pues arriesgan presidio mínimo a medio.

También destacó que ninguno representa peligro de fuga (porque han asistido a todos los procedimientos), ni tampoco ninguno está trabajando con niños en este momento.

Se fijaron 7 meses de investigación.

, Sebastián Lafourie; dijo que no esperaban este resultado, por lo que apelarán a que los imputados tengan medidas cautelares más intensivas. "Hubo negligencia y no estaban preparados, pero eso no les quita responsabilidad", aseguró.

de tres de las imputadas, en cambio, dijo quedar conforme y tranquila con los resultados de la formalización, pero advirtió que "ahora viene lo más difícil, que es el juicio (...)". Otro abogado defensor, Pablo Sanzana, insistó en que cree que la causa de muerte de Lissette fueron sus problemas cardiacos y del hígado.