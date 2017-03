Recuperaron un auto robado hace 20 años 17:17 La sorpresa fue para la víctima y para el actual dueño del Toyota Tercel, que se enteró en Carabineros que le habían vendido un auto robado.

Carabineros recuperó un automóvil robado hace 20 años, el cual después de periciado será devuelto a su dueño.



Lo particular del caso es que el vehículo llegó a manos de Carabineros por voluntad de su actual dueño, quien extrañado por haber salido rechazado en la revisión técnica, llegó a preguntar si el móvil estaba en regla.



"Al ser periciado por los especialistas del SEBV pudieron detectar que la serie de identificación del chasis estaba adulterada y cortada además las placas patentes no correspondían ni al número de chasis ni al motor, determinando que éste vehículo estaba encargado por robo, por lo que fue incautado deteniendo a su dueño por uso malicioso de placa patente ya que él sostiene no sabía que el automóvil era robado y que lo compró en una automotora que ya no existe”, afirmó el Teniente Óscar Valdés de la Dirección de Investigación Criminal-SEBV.



Carabineros llamó a concurrir a Escanilla 460 para verificar la legalidad de los autos cuando hayan dudas o en caso de querer comprar uno usado. Allí lo podrán periciar.



