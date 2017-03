[EN VIVO] Declara el único imputado por la agresión a Nabila Rifo: "Jamás le he levantado la mano"

Esta mañana comenzó el juicio oral por la brutal agresión contra Nabila Rifo . El único imputado por el caso es su ex pareja, Mauricio Ortega, a quien se le acusa de femicidio frustrado, amenazas, violación de morada y mutilación reiterada, pues él habría sido quien le sacó los ojos con una llave.

La Fiscalía pide 12 años y 183 días por femicidio frustrado, 15 años de cárcel por mutilación reiterada, 300 días por violencia intrafamiliar y 540 días por violación de morada (esto último por un caso anterior en que entró a la casa a hachazos).

Habrá 62 testigos , 27 peritos y 22 informes periciales en el juicio.

Ortega no quiso guardar silencio y accedió a responder las preguntas de los magistrados.

Primero fue consultado por la violación de morada. Contó que no se acordaba la fecha en que ocurrió, pero que el día anterior le había dicho que pasaría a buscar a sus hijos pues su madre, con cáncer terminal, iba a la ciudad y quería que la vieran. Al llegar, aseguró que se encontró con un hombre que le negó la entrada y que le dijo que no se llevaría a los niños. El se enojó, fue a buscar un hacha al auto y reconoció que le pegó un golpe con la herramienta a la puerta y que desde ahí metió la mano para abrirla. "En ese momento Juan Francisco escapó por la ventana", aseguró.

Según su relato Nabila bajó las escaleras con los niños, él se disculpó con ellos por el episodio y le le dijo que no podía negarle a los pequeños, recalcando que "jamás" la agredió y que incluso después de acordar la reparación de la puerta "quedamos como amigos".

, contó que estaban en un asado en su casa y que Nabila había bebido mucho y de no muy buen humor. Incluso había insultado a un invitado que le pidió que bailara una cueca para bromear con que ella era del campo.

Luego todos se pusieron a bailar y ella se levantó la polera para mostrar los pechos y Ortega la increpó: "Te desubiscaste le dije, pero fue lo único porque alegar con Nabila era tirar palabras al viento".

Tras ello, dijo Ortega, le habría empezado a decir a una invitada que era bruja y que sabía que un par de amigos eran amantes. La invitada, Alejandra, se sintió incómoda y se fue. Ahí, aseguró que Nábila se enojó: "'Que ya no me dejai ni tomar, que me cagaste con la plata de mi auto, que no me dejai salir', y ella llevaba tres meses sin tomar desde la última embarrada. Me dijo que se iba a ir de la casa y ahí bajaron los hijos mayores y ella les dice, 'miren, me pegó'", y según su relato los mismos niños le dijeron que ella siempre inventaba eso.

Ahí discutieron y Mauricio le dijo que ella no se conformaba nunca por nada, que le tenía "el refrigerador lleno, trato a todos los chicos por igual (dos son de otra relación, te dí la parte justa del auto, de tu comisión, no vas a pretender ganar lo mismo que yo. Y en eso llega la hermana a buscar a los chicos". Eso lo exasperó y según contó, le pegó un golpe a la pared de la cocina, así que un amigo que aún estaba ahí lo invitó a fumar afuera. Tras ello, aseguró que subió a acostarse, pero que sintió a la mujer murmurar, así que bajó y se fue a una camioneta del taller que está en el mismo lugar y se quedó dormido.

Al despertar de frío y volver a la casa, no la encontró: "Ah, esta huevona se fue donde su mamá, dije, porque era típico de ella, se ponía a discutir y se iba". Al otro llegaron los maestros del taller a trabajar y él siguió acostado. Tipo mediodía no encontró ni su teléfono ni las llaves de su auto y pensó que ella se las había llevado. A las 13:00 llegaron Carabineros preguntando por las llaves del auto y por su mujer. "Le dí nombres de los que estuvieron esa noche y me dicen, le vamos a tomar una declaración en el cuartel y me esposan. Yo pensaba que me acusaban de violación, porque no estaba el auto, pero yo les decía que no había salido de la casa".

Relató que le tomaron varias muestras sin decirle de qué lo acusaban y que en una oportunidad le increparon que se estaba haciendo el inocente, después de pegarle a tu señora. "Y les dije que yo jamás le he pegado a mi señora, discutimos anoche, sí, pero jamás le he levantado la mano".

La abogada querellante del Sernam aseguró que probará la autoría de Ortega en el caso y enfatizó en que arrastraban una historia de violencia, que culminó con un hecho que ya h sucedido en casos de violencia de género: el haberle sacado los ojos.

El abogado defensor de Ortega aseguró que su representado "está preso por un crimen que no cometió".

En desarrollo