Contraloría declaró ilegal grabaciones al interior de cárceles por vulnerar la dignidad de los reos

Los programas "Nadie Está Libre" de Canal 13 y "Alerta Máxima" de Chilevisión detoraron la prohibición de grabar dentro de cárceles por parte de la Contraloría contra los canales de televisión.La Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog), envió un recurso a la Contraloría que emitió ayer un dictamen que concluyó que Gendarmería "no se ajustó a derecho al autorizar la grabación de los referidos programas de televisión". Tanto la institución y los canales no se ajustaron a la ley estando dentro de los recintos penitenciarios, según publicó El Mercurio.Los argumentos esgrimidos para no permitir las grabaciones apelaron a la dignidad de los reos. Desde la actual dirección de Gendarmería afirmó que "no autorizar ningún tipo de acciones de comunicación al interior de los recintos penitenciarios que vulneren la dignidad de las personas privadas de libertad y que distraigan al personal de sus labores", y que "las personas que sientan vulnerados sus derechos pueden adoptar las acciones legales que estimen convenientes".