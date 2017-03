La hermana de Nabila aseguró que el día del ataque "Mauricio se le tiraba para pegarle"

Se supone que era una fiesta, pero todo terminó en pelea y posteriormente con Nabila Rifo grave y sin sus globos oculares. Los testigos de la defensa han negado que el único imputado por este emblemático caso de femicidio frustrado, Mauricio Ortega , haya sido violento con la mujer; sin embargo, los hijos de ella y hoy la hermana de Nabila, relataron todo lo contrario.

Protegida por un biombo y sin la presencia de Ortega, Katherine (19) contó que esa noche recibió varios mensajes de sus sobrinos pidiéndole que no se durmiera y posteriormente que los fuera a buscar.

Contó que cuando llegó, Nabila estaba sentada mientras Mauricio la insultaba y que "él se le tiraba a mi hermana para pegarle. Juanito lo agarraba de los brazos para que no le pegara (...) el primo de Mauricio y el otro hombre que estaba ahí lo agarraban y trataban de que no se diera cuenta de que me llevaba a los chicos. Quería tirarse a pegarle a mi hermana".

Su versión dista mucho a la del propio Ortega, quien aseguró que nunca le había levantado la mano a su ex pareja. El hermano de Nabila, Elvis , declaró la semana pasada que eso no era así, pues tenían una relación violenta.