Alberto Chang desde Malta: "En Chile seguramente estaría en prisión preventiva"

Alberto Chang, dueño y fundador del Grupo Arcano, habló en exclusiva desde Malta con Canal 13 y aseguró que de estar en Chile "probablemente estaría en prisión preventiva".

Además agregó que "en lo inmediato no pienso volver al país porque hay muchos temas por resolver y la solución va a ser más mucho más expedita conmigo acá" (en Malta).

Chang también explicó que está interesado en devolver la plata a los inversionistas. "No podría asegurar cuánto dinero hay, pero desde marzo del año pasado nuestros activos eran más que las deudas. El dinero fue bien invertido y ha ganado bastante y está para pagarle a los inversionistas".

La Corte de Malta negó la extradición de Chang a Chile. Pero según él, mantiene la voluntad de regresar al país desde octubre, pero señaló que "cuando mi madre fue tomada presa como ficha de cambio, algo reconocido por los propios abogados querellantes, porque no tenía nada que ver con el caso y sólo fue una herramienta de presión, yo dije que no me sentaría a hablar hasta que no quedara libre".