Ex pareja de Mauricio Ortega lo defendió: "Jamás me levantó la mano"

Una mujer de 36 años, cuyo rostro y nombre quedaron protegidos por el tribunal; declaró a favor de Mauricio Ortega en el marco del juicio por femicidio frustrado contra Nabila Rifo

Se trató de una ex pareja de Ortega, el único sospechoso del caso; quien lo defendió diciendo que nunca fue violento con ella. Ambos tienen dos hijos en común, de 13 y 15 años y ahora ella vive en La Serena y es ingeniera en Prevención de Riesgos.

"Al principio la relación funcionó, pero teníamos problemas económicos y no nos llevábamos bien (...) Nunca hubo violencia intrafamiliar. Jamás me levantó la mano. Consumía alcohol, pero no en exceso y esa fue una de las razones por las que se terminó la relación", dijo por teleconferencia, según consigna El Mercurio También declaró la hermana de Ortega, quien aseguró que Nabila la llamó varias veces y que en esas ocasiones le dijo que Ortega no había sido su brutal agresor y que sólo lo estaba incriminando por la presión de la Fiscalía.El veredicto del caso se conocerá a fines de abril.