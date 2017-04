Altos oficiales de Carabineros viven en lujoso condominio sin pagar contribuciones

13:55 Son 18 parcelas en Peñaflor, de las cuales 16 presentan una situación irregular. El general director Bruno Villalobos es un actual residente del lugar. En la mayoría de los casos los predios figuran como terreno agrícola o sitio eriazo y no habitacional.

En medio de una investigación para conocer el patrimonio de los altos mandos de Carabineros en el marco del fraude por $16 mil millones que sacude a la institución, Ciper Chile reveló la existencia del lujoso condominio donde viven funcionarios activos y en retiro, en donde varias de las propiedades están en una situación irregular y sus residentes no pagan las millonarias contribuciones que deberían.

Se trata del condominio El Tranque San Javier ubicado en Peñaflor. Compuesto por 18 parcelas de 5 mil metros cuadrados, se dio a conocer que 16 de ellas están en situación irregular y no pagan los impuestos territoriales. Entre los residentes que no pagan está el actual general director de Carabineros Bruno Villalobos.

Villalobos compró el terreno en 2011 por $29 millones, pero no ha regularizado su propiedad. En la Dirección de obras de la Municipalidad de Peñaflor este mismo no registra permisos de edificación ni de recepción final de la construcción, por lo mismo no paga los impuestos territoriales.

La propiedad fue incorporada en la Declaración de Patrimonio que por ley deben realizar las autoridades y cuya actualización está fechada el 31 de mazo y aunque el general dijo que la casa tiene una tasación final de $130 millones, no es así.

De acuerdo al SII no existen propiedades en Peñaflor asociadas al rol declaradas por el general, pero el rol correcto deja en evidencia su situación de irregularidad. El predio sigue identificado como de uso agrícola y no habitacional. Debido a un beneficio tributario para estimular la producción agrícola esta exento del pago de impuesto.

La situación es similar para casi todos los propietarios del condominio. De las 18 parcelas, dos mantienen plantaciones agrícolas, por lo que se encuentran al día en materia tributaria.

El resto posee casas, piscinas, canchas, quinchos y estacionamientos, pero sólo cuatro iniciaron trámites para regularizar su construcción.

Del total, solo dos pagan impuestos territoriales o contribuciones –una por $140 mil y otra por $137 mil trimestrales– debido a que figuran en el SII como “sitio eriazo” y no como terreno agrícola. Las 12 restantes que presentan construcciones, no pagan impuestos.

Entre los otros residentes también figuran los generales (r) Fernando Cordero Rusque, Ricardo Solar, Gerardo González Theodor; otros ex miembros del alto mando policial; un rector de una universidad privada y un empresario condenado por tráfico de efedrina a México: Mario Vásquez.

Además, tienen o han tenido parcela en ese condominio ex oficiales de Carabineros involucrados en casos de derechos humanos, como Ángel Lorca y Pedro Bobadilla; una hermana del ex jefe operativo de la DINA, Ricardo Lawrence, quien se mantiene prófugo de la justicia; y un civil que en 1970 fue procesado como cómplice del asesinato del comandante en Jefe del Ejército René Schneider: Julio Antonio Bouchon Sepúlveda.