Bruno Villalobos por caso Fraude: "Queremos que todos los culpables sean juzgados y llevados a la cárcel"

El director general de Carabineros, Bruno Villalobos, mediante un video, se refirió al fraude al interior de la institución que asciende los $16 mil millones y aseguró continuar colaborando con el Ministerio Público en la investigación donde aseguró que “de nosotros depende recuperar los espacios de cariño y de amistad con nuestros compatriotas”.

Villalobos señaló que “queremos que todos los culpables sean juzgados y llevados a la cárcel. En esto no tendremos descanso y seremos implacables con quienes han traicionado nuestros valores y la confianza de los chilenos. A la fecha son 40 las personas que hemos expulsados de Carabineros”.

El policía uniformado, además, abordó la investigación del programa Informe Especial de TVN donde el comandante (r) Patricio Morales aseguró que sabía lo del fraude y dijo que “él no tiene nada, él renunció a la institución antes de ser dado de baja por tener cargos en su contra. Tengan cuidado con estas personas que además lucran y pasan supuestas asesorías a personal activo. Varios de los que me escuchan seguramente le entregaran un aporte mensual. No pierdan su dinero. El que nada hace nada teme dice el dicho y crearme que es verdad”.

Bruno Villalobos, finalmente, se comprometió a recuperar la confianza con la ciudadanía asegurando que “el país los necesita atentos vigilantes y como siempre, honestos y firmes en sus convicciones trabajando para la gente y entre la gente. Somos una institución fundamental para el país”.