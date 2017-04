Fraude de Carabineros: SII reportó que un imputado no registró movimientos de su sociedad en 2014 pese a comprar vehículos y dólares

El caso Fraude de Carabineros supera los $16.500 millones y tiene a los imputados con prisión preventiva. El civil Jaime Valenzuela Calderón habría efectuado lavados de dineros mediante su sociedad Comercial Overol Ltda. donde introdujo “parte de los dineros ilícitamente obtenidos” desde la cuenta de Carabineros en 2014 ($487 millones).

El fiscal Miguel Orellana señaló, según recopila El Mercuri o, que “lo llamativo es que Comercial Overol Limitada, la que presenta observaciones de comportamiento irregulares en el SII, no registra movimientos para el 2014. O sea, no hay ventas ni servicios, pero sí inversiones ese mismo año, y no hay nada para justificar esos bienes”.

El persecutor continuó afirmando que “en el mismo SII, (Valenzuela) aparece que tiene vehículos nuevos, en el mismo año 2014, por $13 millones”, y compra de dólares por $4 millones (…) Así para la fiscalía estos antecedentes permiten acreditar que la imputación del lavado de activos, en su segunda versión (…) de ocultamiento, de disimulación, el uso con ánimo de lucro, está acreditada”.

La defensa del imputado argumentó que como jamás ha tenido la condición de carabinero o funcionario público el cargo que deberían levantar es por hurto continuado y que Valenzuela no se quedó con los más de $400 millones que recibió de la cuenta de los uniformados.