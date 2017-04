Comercio ambulante en Santiago: Intendencia, policías y municipios anunciaron mayor fiscalización

#StgoMejor Trabajo coordinado entre municipios, policías y GORE mejorará fiscalización y combate del comercio ambulante en Barrio La Chimba pic.twitter.com/SIXAPKllyb — Claudio Orrego (@Orrego) 20 de abril de 2017

Jefe regional PDI Metropolitana participa en mesa de trabajo con intendente @Orrego y alcalde @Muni_Stgo por fiscalización a comercio ilegal pic.twitter.com/LZS7B3N1ux — PDI Chile (@PDI_CHILE) 20 de abril de 2017

Buscamos potenciar el Barrio La Chimba, su patrimonio e historia; por eso es fundamental seguridad y regularización del comercio ambulante pic.twitter.com/HZ6p5pfkjN — Claudio Orrego (@Orrego) 20 de abril de 2017

Int. @Orrego con alcaldes y funcionarios de Stgo, Recoleta e Independencia, además de policías, revisan plan seguridad para sector La Chimba pic.twitter.com/oeq1m4ckr4 — Intendencia RM (@IntendenciaRM) 20 de abril de 2017

Durante el verano, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, anunció un plan piloto de mano dura contra el comercio ambulante, especialmente aquel que vende comida. El proyecto se materiaizó hoy en una política más general donde la Intendencia de Santiago, los municipios de Santiago, Independencia, la PDI, Carabineros y el Servicio de Impuestos Internos (SII) comenzarán a realizar una fuerte fiscalización de ese tipo de comercio informal.El intendente Claudio Orrego anunció que semanalmente se llevarán a cabo operativos conjuntos para regularizar el tema. "Esto no es por capricho de la sautoridades, sino por la salud de las personas", dijo recordando que varios puestos informales cocinan, por ejemplo, en baldes de pintura. Aseguró de si bien el comercio ambulante en el centro de Santiago existe hace muchos años, con la llegada de inmigrantes, se sumaron nuevos tipos de comercio, como las cocinerías ambulantes, las cuales, dijo, deben cumplir con las normas sanitarias chilenas.Por eso, Orrego llamó a los ambulantes a acercarse a los municipios para regularizar su situación y puedan atender acorde la ley y dando boletas. "Recoleta y Santiago tienen planes para apoyar al inmigrante y programas de empleo. Cuando uno va a un país debe actuar conforme a las poíticas (...) su primer trabajo no puede ser ilegal y poniendo en riesgo la salud de las personas".Recordando que esto no es un problema sólo de extranjeros, manifestó que cocinerías ambulantes han dado pie a dar condiciones que favorecen el delito. "Vamos a tener mano firme, pero también mano amiga para ayudarlos en su regularización", dijo el intendente.Alessandri agregó que "queremos que los espacios los ocupe la ciudad y no el comercio ambulante ilegal que no se ciñen a las normas. Ellos van a tener espacios, pero tienen que adecuarse a las normas".