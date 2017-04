Corte dejó en prisión preventiva a seis imputados por el fraude en Carabineros

15:24 Fue a raíz de una petición del Consejo de Defensa del Estado. Son cuatro ex uniformados y dos civiles.

Cuatro ex uniformados y dos civiles formalizados por el fraude en Carabineros quedaron en prisión preventiva luego de que así lo decidiera esta tarde la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Esto, fue a solicitud del Consejo de Defensa del Estado luego de que en la audiencia no quedaran con esa cautelar, con la que sí quedaron otros ocho formalizados.El abogado de la entidad, Daniel Martorell, valoró que la Corte los dejara en prisión preventiva porque su "participación (en los hechos) lo amerita". Mientras, el fiscal Miguel Angel Orellana insistió en que perseguirá las responsabilidades en este caso, no importando "ni el cargo ni el rango" de los involucrados. "La Corte ha confirmando nuestro requerimiento y estamos bastante tranquilos. Es una investigación que está comenzando", dijo agregando que los montos de la defraudación "necesariamente debieran aumentar". De momento suman $ 16.500 millones.Los ex funcionarios fueron identificados como Mauricio Saldaña, Sergio Collao, Víctor Escobar y David Vega. Los civiles son Patricio Miranda y Patricio Rojas.