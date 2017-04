Ex director de SII: “Me estaban pidiendo desde el Ministerio del Interior que el caso SQM se enterrara”

El ex director del Servicio de Impuestos Interos (SII), Michelle Jorrat, reconoció que sufrió presiones para que cancelara las investigaciones y querellas por el caso de financiamiento ilegal en campañas políticas por parte de empresas como Soquimich (SQM) y Penta.

En el programa “Informe Especial” de TVN dijo que “me estaban pidiendo desde el ministerio del Interior (cuando Rodrigo Peñailillo) que el caso SQM se enterrara. Que no nos siguiéramos metiendo con ellos. Que ojalá nosotros nos lleváramos la documentación antes que el Ministerio Público”

Jorrat continuó señalando que “a raíz del caso Wagner (ex subsecretario de Minería del Gobierno de Sebastián Piñera que utilizó boletas falsas) tuvimos que pedir, incluso información a SQM, por una boleta en particular y eso generó mucho ruido, mucho malestar. Nos pidieron supuestamente a nombre del ministro Peñailillo que recurriéramos con camiones a SQM para retirar la contabilidad. Querían obstaculizar el trabajo de la Fiscalía, pero no estuvimos ni cerca de hacer algo así”.

El ex director aseguró que hizo todo lo posible para aclarar los casos en cuestión y dijo que “no quise relentar o evitar que ocurriera nada. Tengo la tranquilidad que todas las querellas que estaban para ser presentadas, fueron presentadas.

Teníamos una lista de querellas en contra de SQM Salar. El mismo día que me notifican que dejaré el cargo pensé en dejar esto terminado (las querellas), le pedí al jefe de la unidad que me la enviara para firmarla y no me respondió”.

Michelle Jorrat, durante su periodo frente a la institución, subrayó que su misión era reducir la nación tributaria, aclarando que “no por la persecución de delitos tributarios”.