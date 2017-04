Joven fue esposada por guardia del Metro tras discusión 16:32 Denuncia fue difundida por Facebook por una compañera de universidad de la afectada. El problema se habría generado tras un forcejeo con un guardia a raíz de un cambio de andén. La empresa está recopilando datos.

Una joven estudiante de danza de la Uniacc, fue esposada el miércoles en la estación de Metro Santa Isabel tras discutir con uno de los guardias.



Según una compañera de universidad, que viralizó el hecho, la afectada estuvo retenida dos horas e incluso se desmayó.



Según su relato en Facebook, la universitaria le contó que "se había equivocado de salida y había solicitado al guardia que la dejara salir por el cambio de andén", pero que este le respondió de forma prepotente que no la dejaría. Así comenzó una discusión verbal que habría derivado en un forcejeo donde terminó esposada. Yanka Saez, quien hizo la denuncia, agregó que incluso le quitaron el celular a la joven, y que sólo le pudo avisar a sus padres de lo ocurrido porque un compañero le ofreció el suyo.



Por medio de una declaración pública, donde no se menciona el uso de esposas, Metro afirmó que la afectada "habría intentado traspasar una puerta demarcada especialmente para personas con movilidad reducida, en la estación Santa Isabel de Línea 5, el día de ayer a las 18:30 horas, Metro de Santiago se encuentra analizando los antecedentes para este caso en particular".



"A las 18:30 horas la clienta quiso salir por una puerta demarcada especialmente para personas con movilidad reducida, ocasión en la que la jefa de estación le habría señalado que ese no era el lugar habilitado para ello. Esto habría generado una discusión que fue escalando en intensidad, lo que obligó a intervenir a personal de seguridad, presente en el lugar, hasta la llegada de Carabineros. Posteriormente, se hicieron presentes familiares y amigos de la joven, quienes a través de gritos y golpes demandaron sacarla de la estación".



"A las 20.25 horas se presentó Carabineros, quienes tomaron el procedimiento y trasladaron a todos los involucrados hasta la 19. Comisaría de Providencia, lugar en que todas las partes se desistieron de efectuar denuncia. Asimismo, se realizó la constatación de lesiones del personal de Metro que fue agredido en el incidente".