Huaiquipán y la orden de detención contra sus hijos: "Sé que son inocentes"

00:09 El ex futbolista se refirió al giro que dio el crimen de Leopoldo Osores, el que agregó como posibles involucrados a Gerardo y Francisco Huaiquipán Bustos.

El ex futbolista de Colo Colo Francisco Huaiquipán se refirió a la complicada situación de sus hijos, Gerardo y Francisco Huaiquipán Bustos, quienes fueron agregados como posibles involucrados en la muerte del ex jugador de Santiago Morning Leopoldo Osores, ocurrida el 5 de junio del año pasado en Maipú.

El también ex integrante del reality "¿Volverías con tu ex?" afirmó a LUN que hace tiempo no los ve, y que esta situación lo afecta a él y a toda su familia.

"¿Sabís por qué estoy así? Porque nos pusieron súper mal como familia. No me gusta que me ensucien de esta forma", dijo, agregando que "lo único que puedo decir es que sé que son inocentes".

El ex volante albo, que hace algunos meses se convirtió al cristianismo, agregó que "soy un escogido de Dios, es un cambio tremendo. Dejé de fumar, dejé el alcohol de la noche a la mañana, mi vocabulario cambió y abrí una escuela de talentos".

El crimen dio un giro durante los últimos días, ya que el único imputado por el crimen, Bryan Melían entregó un nuevo testimonio, en el que culpó del homicidio al hijo homónimo de Huaiquipán y también involucró a su hermano.

Ayer, Francisco fue detenido en Barcelona, España, acusado de robo, mientras que Gerardo permanece inubicable del territorio nacional.