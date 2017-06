Metro se querellará contra los responsables de agresión a guardia y daños a estación Tobalaba

El gerente de Metro, Rubén Alvarado, anunció que la empresa interpondrá querellas contra quienes resulten responsables de la agresión a un guardia de la estación Tobalaba y los daños al lugar, luego de que ayer se produjera una verdadera batalla campal que obligó a suspender el servicio.

Todo comenzó cuando, supuestamente un guardia agredió a un menor de edad que había pasado sin pagar el pasaje. No obstante, cámaras de seguridad confirmaron la versión de la empresa: que el adulto no golpeó al joven, sino que este se le abalanzó. Tras ello, varias personas se involucraron en la pelea y algunos intentaron romper infraestructura del recinto.

"Nosotros estamos presentando querellas contra quienes resulten responsables de agresiones al personal y daños físicos en la estación. Hay un detenido en control de detención por maltrato de obra a Carabineros, entiendo", dijo Alvarado."No existió agresión de nuestro vigilante, hay varias imágenes que tenemos que examinar, hay daños, una situación de estrés no solamente de las personas que estaban en esa sala. Hubo maltrato a carabineros y una serie de situaciones que interrumpieron el servicio. Los ciudadanos, todos nosotros, no podemos aceptar , no podemos convivir con una situación así y considerarla normal. Esto no es normal", agregó.Consultado acerca de si se cortó el video de la cámara de seguridad, el gente aseguró que no se editó ninguna parte y que existen muchos videos en redes sociales al respecto. También manifestó que se actuó de manera coordinada con Carabineros y "de la manera más prudente posible, tratando primero de persuadir".Según Alvarado, los más de 2, 5 millones de usuarios que se trasladan en la red de Metro en día laboral, tienen "un comportamiento ejemplar", tanto así que la evasión no es un verdadero problema, pues no alcanza el 1%.