Mayol: "Le pido más presencia a los alcaldes, deben ser más claros en sus exigencias"

El precandidato presidencial del Frente Amplio, visitó radio Digital FM esta mañana, donde ahondó en el tema de la descentralización, criticando la postergación de la elección de intendentes (gobernadores regionales) y la poca voz que han tenido los alcaldes en ese tema y respecto a sus necesidades locales en medio de la campaña presidencial.

"Les pido más presencia a los alcaldes, deben ser más claros. Nosotros proponemos que el 30% impuestos quede en los gobiernos locales y regionales, que son medidas que existen a nivel mundia y que más que duplicarían los presupuestos de los municipios, pero no he escuchado a ningún alcalde decir 'qué interesante, nos vendría bien'", afirmó.

A su juicio, deberían manifestar en conjunto lo que les conviene. "No han sido capaces de entrar en la discusión de lo que tiene que ver con regiones. Están acostumbrados a tocar la puerta del palacio de gobierno, venir a conversar y llevarse una foto para sus medios regionales. ¿Y esa es la gestión? hay que ser más osados", opinó.

Respecto a la elección de gobernadores regionales, Mayol manifestó que "la estatura y calidad de la discusión fue muy deficitaria" y que cuando esta discusión de repuso fue por exigencia de organismos internacionales, por lo que el gobierno "no cumplió ni siquiera con el maquillaje mínimo para cumplir con el tema de la descentralización".

Lamentó que en dos gobiernos de Michelle Bachelet no haya avanzado en terminar con el sistema de nominación de intendentes que viene instaurada hace 30 años.

Mayol enumeró varios problemas en regiones dependiendo de la zona, pero reconoció que la reformulación del sistema de transportes es algo que se debe hacer de forma transversal. "La planificación de las ciudades es la gran propuesta", dijo defendiendo su idea de hacer un tren rápido.

Respecto a sus dichos del fin de semana sobre que ya pasó el "fenómeno" de su contendora, Beatriz Sánchez y que el comando de Sebastián Piñera "levanta" esa opción; Mayol explicó que existe un clima que de un momento a otro genera "un momento mágico, donde los votos llegan solos", y que eso le ocurrió primero a Alejandro Guillier y luego a Sánchez, pero que eso ya pasó. "No me ha ocurrido a mí, he tenido que ganarme los votos uno a uno. Fue eso lo que dije (...) ojalá nos ocurra", sostuvo.

Respecto a que la candidatura de Piñera le da más atención a la de Sánchez que a la suya, dijo que "está siendo muy astuto y ha levantado sistempaticamente a Beatriz porque la propuesta de nosotros es más radical y les preocupa".