Guagua murió en Rengo luego de que su madre le diera potente analgésico

Un fatal error es el que habría cometido una mujer al suministrarle tramadol y no paracetamol a su hija de 13 meses en Rengo, Región de O´Higgins.

El tramadol es un potente analgésico y estaba en la casa de la mujer porque lo usa la abuela de la guagua para controlar los dolores que le produce el cáncer que padece.

El comisariode Rancagua, explicó que la pequeña sufrió convulsiones en su domicilio y que cuando llegaron al lugar ya había fallecido. No tenía otras lesiones.

"En una maniobra errónea producto del almacenamiento en conjunto del tramadol junto con el paracetamol que estaría tomando la menor por alguna patología, la madre le administró 20 gotas de tramadol en vez de paracetamol, lo cual produjo una alteración en su salud y por consecuencia la muerte", explicó Medel recomendando mantener los medicamentos de uso de adultos fuera del alcance de los niños.

, pero la Fiscalía apeló por lo que será la Corte de Apelaciones la que resuelva mañana. Mientras, quedará detenida en el Hospital de Gendarmería.

, explicó que "en este caso que no hay dolo ni directo ni eventual" y que todo se trató de un desgraciado error. "No es más que eso", insistió.La madre, contó, "está muy, muy afectada" y que ella cuenta que anoche bañó a su hija, le dio lo que pensaba que era paracetamol, pero que con las horas notó el error.sostuvo que "ella fue la que suministró el medicamento y es por eso que se le ha formalizado por parricidio. Pedimos la ampliación de la detención de tres días de la imputada para reunir más antecedentes, pero no fue concedido así qie tuvimos que formalizar por el delito de parricidio con los antecedentes que teníamos y por eso pedimos prisión preventiva".