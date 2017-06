Quemaron un bus del Transantiago en protesta contra las primarias

09:15 El hecho ocurrió en Villa Francia y no dejó personas lesionadas. La máquina resultó completamente destruida.

Desconocidos quemaron esta mañana un bus del Transantiago en el sector de Villa Francia, en la comuna de Estación Central, en protesta contra las elecciones primarias de este domingo.

Un hombre detuvo la máquina del recorrido I10 e intimidó al chofer con armas de fuego. Tras hacer bajar a los cinco pasajeros, otro sujeto lanzó combustible y quemó el bus, que resultó completamente destruido.

No hubo personas lesionadas y en el lugar se encontraron panfletos con la frase: "No te dejes engañar, la mejor elección es no votar. Organiza la rabia contra el sistema capitalista. Jornada de protesta contra las elecciones primarias".

Personal de Criminalística de Carabineros realiza las pericias en el lugar para dar con los autores del atentado.