Hay una pared de 15 metros de lodo al fondo la mina de Chile Chico donde dos mineros están atrapados

13:13 Intendenta Karina Acevedo sostuvo que el nivel del agua de la laguna casi no se ha podido bajar, por lo que las condiciones de rescate son muy complicadas.

Esta mañana la Intendencia de Aysén junto a los organismos a cargo del rescate de dos mineros que quedaron atrapados en la mina Delia II en Chile Chico, se reunieron con la comunidad para explicar las faenas que siguen realizando a 20 días del derrumbe e inundación del pique y sus dificultades,

Allí se dio a conocer que se han realizado 12 sondajes y que en siete se logró el objetivo. Este era llegar al fondo de la mina, que es donde está el refugio donde podrían haber llegado los mineros Enrique Ojeda y Jorge Sánchez.

Los trabajos determinaron que primero se halló agua y luego una columna de 15 metros de lodo , en lo que se denominó un "aluvión vertical".

La intendenta de Aysén, Karina Acevedo, informó que los equipos que trabajan en el lugar se han encontrado con una serie de complicaciones que dificultan los trabajos. Por ejemplo "la laguna (que está sobre la mina y que la inundó). No es una laguna cualquiera, son millones de litros. No es una mina solamente inundada, es una mina inundada con lodo. Tenemos muestra del lodo, de esa gredilla, como la de los cacharritos de greda, exactamente eso. Nosotros somos personas, madres, padres y estamos colaborando y colocando el corazón, el ánimo y el esfuerzo. Nunca hemos ni vamos a bajar los brazos. (Nos preguntan) cómo vamos con la laguna para póder vaciar... hemos bajadado casi nada y han pasado 20 días", se lamentó agregando que se han encontrado que además no todas las maquinarias sirven para el lugar, pues se hunden.

La autoridad recalcó que se seguirá trabajando también para determinar qué pasó y "para dar respuestas a todas las preguntas, pero es la realidad la que se nos viene encima".