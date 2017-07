Tea Time negó haberle pegado a su ex polola y dijo que ella misma se golpea

Camilo Castaldi, el vocalista del grupo " Los Tetas ", negó haber golpeado a su ex polola Valentina Henríquez yporque tiene "trastornos psicológicos".

Anoche la joven de 23 años hizo público que denunció a Tea Time por golpearla brutalmente el sábado sin mediar provocación alguna y que quedó conpor los 60 días que dure la investigación. Valentina publicó varias fotografías en su Facebook donde aparecen suen esa y otras ocasiones.

Castaldi respondió por Facebook con una declaración donde dice que ". Es lamentable lo que ha hecho".

"Una de las cosas más reprochables es golpear a una mujer. La gente que me conoce sabe que, ni a ninguna de mis parejas anteriores, ni a ninguna mujer. Tampoco he cometido otros de los graves delitos de los que me acusa. Lamentablementeactualmente y desde hace mucho tiempo", escribió. Valentina la sabiendas de que era suya y pidió a la artista que se pusiera en contacto con ella, pues Castaldi "la tiene escondida" en la casa de la joven.

siendo yo quien ha tenido que llamar a Carabineros de Chile para que se hagan cargo de la situación. Soy el más interesado en que esta situación se aclare, de modo que quede completamente claro la falsedad de las injustas acusaciones que se han formulado en mi contra", cerró.

En el momento en que él emitía ese comunicado, Valentina Henríquez, donde habló con Hola Chile y comentó la reacción de su ex pololo: "Era lo que me esperaba de él, me molesta que pueda ser tan falso, tan mentiroso", dijo con la voz quebrada. "(...) siempre lo dicen de las pololas, que somos unas locas, unas brujas... eso es lo que va a decir en su defensa".

Consultada acerca de si alguna vez la golpeó frente a alguien, la joven, que aseguró que tuvo que congelar el primer semestre debido a los golpes y a que Castaldi no la dejaba dormir; contó quedel edificio vio situaciones violentas y que cuando él le pegaba, Tea Time le gritaba al conserje que llamara a los Carabineros porque supuestamente ella le estaba pegando. Eso, dijo Henríquez, lo habría hecho Castaldi para cubrir sus rastros.

También contó que en una oportunidad la empujó y la botó en la calle, frente a un almacén del barrio del músico, donde

La joven llevaba un año y medio pololeando con Castaldi y según su relato, las agresiones comenzaron a los pocos meses, siempre. Pese a que varias personas la llevaron a la Posta a tratarse sus lesiones e incluso la trasladaron a comisarías,

"Cuando se le iba el efecto de la droga me convencía, hacía cosas que sabía que me gustaban, me cantaba a mí en el escenario, escribía mi nombre en toda la casa y yo caía porque estaba enamorada de él", contó. Entonces, ¿qué cambió que denunció esta vez?.

Que en otras ocasiones había una pelea de por medio,, aseguró. Según Valentina, él salió a comprar cerveza, pero regresó alterado y violento.

La familia de Valentina no es de Santiago, donde vive sola. Tiene siete hermanos y sólo su mamá y su hermana sabían lo que pasaba. Según contó, su hermana quiso denunciarlo, "pero no la dejaron porque tenía que hacerlo yo y no lo quise hacer".

Ahora, dijo, "me dí cuenta que me estaba abandonando a mí misma y él no hacía nada a cambio. Me desgradaba, me humillaba".