Detienen a tercer implicado en brutal golpiza a grupo de jóvenes en Puerto Natales

Este martes detuvieron a un tercer implicado en la brutal golpiza que recibieron cuatro jóvenes a la salida de una discoteque en Puerto Natales el sábado a las 05:00. Se trata de joven de 22 años, guardia de seguridad de una multitienda de la ciudad y que está confeso de agredir a una de las víctimas.

Los dos primeros detenidos eran funcionarios de Carabineros, identificados como Pedro Locuante Locuante y Miguel Delgado Velásquez, que ya fueron dados de baja por la institución y mañana serán formalizados.

El jefe de la Brigada de Homicidios de Punta Arenas, José Luis Lillo, informó que el tercer detenido pasará mañana a control de detención: "Conforme a la evidencia se estableció la participación directa de esta persona. Él también reconoce la agresión a uno de los jóvenes que se encuentra internado. Lo agredió con un elemento contundente en su rostro, propinándole lesiones de carácter grave".

Agregó que desde el fin de semana están trabajando en Puerto Natales con las instrucciones del Ministerio Público, con la investigación relacionada a las lesiones graves y gravísismas que va a ser determinado en homicidio frustrado en un caso y también las lesiones leves de los jóvenes que fueron agredidos en el centro de la ciudad.

Hasta el momento la Brigada de Homicidios no tiene más implicados en el caso, sin embargo no descartan que haya otros. "Detener a esta tercera persona no quiere decir que la investigación se terminó. Mañana sabremos el plazo definitivo que tendremos asignado para trabajar con el Ministerio Público en próximas diligencias".

Lillo agregó que el trabajo de estos días ha sido apoyado por el testimonio voluntarios de muchas personas que se han acercado a colaborar con la investigación. "Con esto logramos establecer la dinámica de cómo ocurrieron los hechos", indicó Lillo.

Las víctimas fueron identificadas como Gonzalo Muñoz, Sady Galindo y Víctor Hernández, quienes fueron golpeados cuando transitaban por calle Eberhard. El primero es quien se encuentra más grave, pues está hospitalizado en el Hospital Clínico de Punta Arenas, donde ingresó en estado crítico, y fue intervenido quirúrgicamente tras sufrir una fractura craneal y diversas contusiones.