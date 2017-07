Nueva arista en el caso Caval: Fiscalía investiga posible lavado de activos

Una nueva arista se abrió en el caso Caval que investiga el Ministerio Público de Rancagua para aclarar el origen de $1.000 millones. La declaración de Marcelo Carreño, contador de la empresa de Mauricio Valero y Natalia Compagnon abrió la investigación del OS-9 de Carabineros por posible lavado de activos.

Los fiscales del caso, Emiliano Arias, Sergio Moya y Marcia Allendes iniciaron las pesquisas para establecer si hubo estafa por parte de los socios de Caval, tras la querella del empresario Gonzalo Vial, según publicó La Tercera

Vial contrató los servicios de la empresa para realizar un estudio minero y de seguridad informática por miedo a ser víctima de un fraude. Carreño en su audiencia contra los persecutores señaló que “Natalia Compagnon llegaba y me decía ‘me conseguí plata con mis tíos’, no recuerdo si el dinero ingresaba a Caval. Un día llegó con $ 100 millones en efectivo. El 12 de agosto de 2014. No sé con quién se consiguió esa plata”.

De esta manera los montos podrían superar los $1.000 millones y el Ministerio Público está recopilando los antecedentes por el presunto delito de lavado de dinero, sumado a la violación de secreto, cohecho, delitos tributarios, soborno y negociación incompatible, entre otros.