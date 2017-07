Chamán fue detenido por intentar ingresar Ayahuasca a Chile

Ayer La quería para hacer rituales en Santiago. Alegó que no sabía que infringía la ley.

Un chamán peruano fue detenido en el aeropuerto porque portaba seis botellas con Dimetiltriptamina DMT o Ayahuasca cuando intentaba ingresar al país.

Se trata de José Luis Vento Amaya, quien venía a Chile a realizar algunos rituales.

Hoy pasó a control de detención por infracción a la ley 20 mil, pero alegó que como en su país no se penaliza el porte de esta sustancia, no sabía que eso era así en Chile. Eso fue corroborado por sus hijos, que contaron que en Perú es patrimonio, por lo que no era su intención delinquir. Ante ello, se pospuso su formalización hasta el lunes.

"La Ayahuasca es una preparación que se produce a base de plantas del Amazonas, cuyo principal componente es el DMT. Esta sustancia provoca en el organismo una serie de alteraciones como vómitos, mareos, alucinaciones, y es ahí donde está el principal problema y peligro en su utilización"; dijo la comisario Denisse Silva, de la Brigada Antinarcóticos de la PDI a CHV.