Una mujer herida en accidente entre el Tren del Recuerdo y un auto en Maipú

Una mujer resultó herida en la colisión entre el automóvil que conducía y el Tren del Recuerdo cuando pasaba por Maipú.

El hecho ocurrió en Avenida Tres Poniente y Avenida Ferrocarril y la mujer fue trasladada policontusa al Hospital El Carmen, fuera de riesgo vital.

La teniente Pamela Sandoval de Carabineros, relató que el accidente ocurrió a las 21:50

y que el tren había salido esta tarde de San Antonio a Santiago por lo que al momento del accidente, llevaba pasajeros en el interior.

Sandoval recordó que por la noche no hay guardavía en el lugar, por lo que no había quién bajara la barrera para que el auto no pasara y recordó que en estos casos hay que tener máxima precaución.

Tras la llegada de Carabineros y Bomberos, el tren siguió hacia su destino en Estación Central. Ningún pasajero resultó con lesiones.

Accidente 3 poniente con camino melipilla maipu vehiculo choca con tren @maipu_chilepic.twitter.com/1SQDIhdZNL — aNdReS.- (@_andres_c_) 23 de julio de 2017