Fiscalizadora del Transantiago atropellada tras empujón de evasor pide justicia

En junio, el estudiante de Psicología Pablo Alarcón (22) fue sorprendido sin haber pagado su pasaje en el Transantiago. Iba apurado a hacer trámites de su tesis y el que lo bajaran de la micro lo irrito. Tan enojado estaba que, según la Fiscalía, se devolvió al paradero y arremetió contra la primera persona con casaquilla que encontró: la fiscalizadora María Angélica Vargas (57).

El joven la empujó hacia la calle justo en el momento en que pasaba una micro, la cual la atropelló y la dejó en riesgo vital.

Hoy, más recuperada, pero con serios daños en la parte derecha de su rostro, habló con TVN y pidió justicia.

"Porque soy mujer se desquitó conmigo", dijo, y no con sus colegas que lo bajaron de la micro. "Yo quiero que pague (...) tengo fe en que puedo salir adelante", dijo.

Lo que más le preocupa es el daño a la visión con la que quedará.

De ese día no recuerda haber sido atropellada. "Siento que me van a empujar y me caido y me voy para atrás y siento un golpe. Desperté con un dolor terrible en mi cara. '¿Qué me pasó, qué me pasó', preguntaba y una señora me sobaba la cara".

Alarcón estará en prisión preventiva al menos hasta septiembre cuando se vuelva a revisar el caso.