Pablo Oporto explicó por qué dijo que ha sufrido más de 100 asaltos

Pablo Oporto, el comerciante que se hizo conocido en el programa que enfrentaba a los presidenciables con gente común y corriente, "Aquí está Chile" CHV -CNN), volvió a asegurar que ha sufrido más de 100 asaltos en su vida laboral, pese a que revista Sábad o, dejó en evidencia que el sistema de causas asociado a su nombre sólo arroja tres : en 2007, 2008 y 2013.

Lo hizo anoche en "Mentiras Verdaderas", de La Red, realizando un cálculo matemático donde involucró a toda su familia y todos los años que llevan trabajando en el comercio.

, insistió diciendo que "yo no me vine a defender, vine a dar la cara y a decir por qué di esa cifra de muertos y me hago responsable de no haberlo cotejado".

De los muertos ni hablar. En el programa de las primarias dijo que había matado a 12 delincuentes, pero en la revista el Ministerio Público aclaró que no hubo fallecidos en ninguno de sus asaltos.

Anoche volvió a explicar quey que nunca lo confirmó con la Fiscalía Sur. "No era algo de lo que yo hiciera gala", sostuvo.