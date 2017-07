Madre recuperó a su hijo casi un año después que el papá del niño se lo quitara en la calle

Hace más de un año Stephanie Silva caminaba por la calle junto a su pequeño hijo que en ese entonces, tenía poco más de dos años, cuando el padre del menor se lo arrebató y no volvió a verlo hasta ahora.

Gracias a una investigación de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores Metropolitana (Brisexme), la madre volvió a tener a su hijo en sus brazos. "De primera él no me reconoció, no me miraba ni se acercaba a mí, pero después de un rato me decía mamá te amo. Eso me llenó el alma, porque cuando no me reconoció, me dio mucha pena, yo lo tuve y que no se acordara de mí era muy fuerte", afirmó la mamá del pequeño.

La subprefecto Claudia Domínguez, jefe de la Brisexme, comentó que el año pasado recibieron una solicitud del Tribunal de la Familia de orden de búsqueda del niño, la que quedó como orden de búsqueda permanente a nivel nacional.

"Se ubicó a familiares de la línea paterna en Valdivia y Tomé y en coordinación con las unidades de allá dimos con el paradero del niño en esta última ciudad", afirmó Domínguez.

El niño fue entregado a su mamá después de ser ubicado. "Estaba al cuidado de sus abuelos paternos, quienes lo protegieron todo este tiempo. Se encontraba en buenas condiciones de salud, pero cuando lo ubicamos, el padre intentó arrancar con él", agregó la subcomisario.

En tanto, la mamá del niño comentó que pedirá pensión alimenticia por el niño y también visitas. "Pese a todo, es su papá, pero tiene que ser responsable, porque así como actuó ahora no me da confianza. Antes de ahora, ya me lo había quitado dos veces, pero esta vez pasó demasiado tiempo. Incluso ya había perdido la esperanza. Casi me muero, de un día para otro, no lo vi más".

Tanto la madre y el padre del menor quedaron citados al Tribuanal de Familia. "Esto no es un secuestro ni tampoco un secuestro parental, por lo tanto, son ellos los que deben solucionar sus problemas", precisó la subcomisario.