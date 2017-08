Javiera Blanco dijo que se enteró "por la prensa" del vínculo de las cuidadoras con la muerte de Lisette

La ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, dejó su cargo hace ocho meses, pero está siendo investigada por la muerte de Lisette (11) y los demás niños a cargo del Sename, institución que depende de su cartera, y la que abrió el escándalo que arrojó que 1.313 niños, niñas y adolescentes han perecido bajo la protección del organismo estatal. En su primera declaración aseguró que se enteró "por la prensa" sobre el vínculo entre las cuidadoras de la niña y su deceso.

El 14 de junio pasado Blanco declaró ante el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, y, según recoge La Tercera , afirmó que "la misma noche que falleció Lissette, la directora (Marcela) Labraña se comunicó por teléfono conmigo avisándome de que una niña había fallecido en el interior del Centro Galvarino, pero no tenía mucha información acerca de lo ocurrido, solo me dijo que se descompensó, pero no me informó cómo falleció, me habló de unas convulsiones y creo que me dijo que era un paro cardiorrespiratorio. Claramente, no había mucha información. Le pedí a Ignacio Suárez (entonces subsecretario de Justicia) esa misma noche que estuviera encima del tema. Nunca estuvo remotamente en el aire que estaba relacionado a las educadoras de trato directo ese día".

La ex secretaria de Estado y actual consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE) continuó su declaración destacando que "a través de la jefa de comunicaciones, pude enterarme de que había mucho revuelo en el centro y que los funcionarios de Sename habían comunicado problemas en el interior (de la residencia) (…) Solo me enteré de que existía una actividad de las educadoras de trato directo en contra de Lissette por la prensa.

Tampoco fui informada por Hugo Herrera (ex director del servicio que reemplazó a Labraña) de que existía esta intervención".

Javiera Blanco descartó en todo momento tener conocimiento sobre la muerte de Lisette al interior del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino, mientras se sigue pesquisando el real número de fallecimientos en recintos del Sename.