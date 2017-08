Funcionario de Hacienda vinculado al fraude en Carabineros sigue en su cargo

15:20 Fue mencionado en el caso por parte de ex oficiales. Dicen que le pagaron con boletas y luego con gastos reservados sus asesorías. Su abogado lo negó.

Ex oficiales de Carabineros vinculados al millonario fraude en la isntitución, denunciaron que le pagaban con gastos reservados a un funcionario de Hacienda por "asesorías". El hombre está siendo sometido a un sumario, pero sigue en su cargo.

Se trata de Hugo Zúñiga Pailamilla, jefe de administración presupuestaria de la Dirección de Presupuesto (Dipres). Según el ex jefe de financias, Flavio Echeverría, a Zúñiga se le pagaban $ 500 mil mensuales por asesorías. Eso habría durado tres meses. Al cuarto se le habría comenzado a pagar con gastos reservados. Su labor habría sido sugerir asignaciones y reasignaciones en los subtítulos presupuestarios.

Su abogado, Felipe Caballero, dijo a La Segunda que las declaraciones de los ex oficiales son "interesadas" y que no tienen mayor sustento. Incluso aseguró que tales boletas no existen.