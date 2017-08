Rafael Araneda sufrió un violento portonazo en Vitacura

El animador de Chilevisión Rafael Araneda sufrió un violento portonazo en las afueras de su casa en la comuna de Vitacura, en el sector oriente de Santiago.

El hecho se registró durante esta noche, cuando el también conductor del Festival de Viña del Mar venía de vuelta del cine junto a su esposa, Marcela Vacarezza, y sus hijos.

"No hablo de portonazo porque no fue solamente el auto, porque ellos también intentaron acceder al domicilio. Patearon la puerta y no la pudieron derribar", señaló Araneda a radio Bío-Bío

El comunicador relató que fueron entre ocho y diez los individuos que se acercaron a su hogar en otros vehículos. Allí fueron abordados y amenazados con armas de fuego, sufriendo el robo de su auto. "Los niños quedaron asustados", comentó.

Araneda, quien junto a su familia salió ileso del hecho, reflexionó sobre lo que le ocurrió. "Así está Chile y así no me gusta Chile. Espero que los legisladores trabajen en esto, las autoridades reflexionen", expresó.