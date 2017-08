Marcela Vacarezza tras asalto: "Ver a tus hijos encañonados y con cuchillos es lo más horroroso del mundo"

Marcela Vacarezza se refirió al violento asalto del que fueron víctimas junto a su esposo, el animador Rafael Araneda, y sus hijos.

La noche del domingo un grupo de diez delincuentes los intimidaron afuera de su casa en Vitacura para robarle su auto y distintas especies.

A través de su cuenta de Twitter, la animadora dijo que lo más terrible fue que los ladrones amenazaron a sus hijos. "Ver a tus hijos encañonados y con cuchillos es lo más horroroso del mundo", escribió.

La psicóloga sostuvo que "nos seguiremos encerrando hasta que alguien en este país haga algo".

"Gracias a todos. Hemos llorado, hemos sufrido. Hay algunos que pasan lo mismo, pero con peores finales. Estamos juntos y eso es lo que vale", recalcó.

No me cabe duda, pero eso no nos hace menos víctimas. Ver a tus hijos encañonados y con cuchillos es lo más horroroso del mundo. https://t.co/FwriVZ8sax