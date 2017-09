Piñera: "Siempre he estado disponible a los debates, pero uno de ocho personas va a ser puro eslogan"

09:31 El candidato presidencial y ex Mandatario se refirió a su disponibilidad para debatir con los otros aspirantes a La Moneda.

El ex presidente y candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, se refirió en entrevista con radio Zero al cambio de gabinete realizado por la presidenta Bachelet, tras la polémica al interior del Ejecutivo por el rechazo al proyecto minera Dominga.

"Este proyecto significaba una inversión que implicaba la creación de 10 mil empleos (...) ninguno de los ministros que votó leyó los antecedentes, se los aseguro. Hay informes a favor y en contra. Acá no ha habido una preocupación por el medio ambiente, hay otra cosa que no he podido comprender", dijo Piñera.

La carta presidencial de Chile Vamos, además sostuvo que "cuando los países no crecen, la gente más humilde y la clase media son los que más sufren. Hay que saber cómo hacer políticas públicas que vayan en la dirección correcta. Este gobierno ha hecho políticas que han hecho daño".

Piñera además se refirió a la información dada a conocer hoy sobre que no estaría disponbible para un debate con todos los candidatos presidenciales. Sobre eso, el ex Mandatario dijo que "siempre he estado disponible a los debates, pero uno de ocho personas va a ser puro eslogan".

Consultado respecto del panorama para las elecciones presidenciales y ¿Piñera dijo que "es muy difícil ganar en primera vuelta".