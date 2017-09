Julia Fernández dijo que Ignacio Lastra la salvó: "Es un héroe"

14:00 "Fue él que me salvó y me sacó del auto. Se sacrificó para que yo saliera bien", le dijo la ex participante de "Doble Tentación" a Mega.

La modelo Julia Fernández se accidentó anoche con su ex novio, Ignacio Lastra en Providencia, cuando chocaron, volcaron y luego el vehículo en que viajaban, un Mini Cooper descapotable; se incendiara y él terminara con el 80% de su cuerpo quemado y con riesgo vital La joven brasileña de 26 años, en cambio, resultó con fracturas y con quemaduras menores, lo que ella atribuyó a que el modelo fue quien la sacó del auto, por lo que lo calilficó como un héroe."Gracias a Dios yo me siento bien, yo estoy mucho mejor que Nacho. No me acuerdo cómo pasó todo, fue muy rápido. Me acuerdo que estaba dando vueltas y las llamas fueron a mi rostro. Quiero decir que Ignacio es un héroe, fue él que me salvó, fue el que me sacó del auto. Se sacrificó para que yo saliera bien", le dijo la joven a Mega

"Yo tengo quemaduras en las rodillas, son muy pocas, y una quemadura en la mano que se me pasará muy pronto. Lo que más me complica es una fractura en la clavícula, me tengo que hacer una cirugía, pero nada muy grave. Quiero agradecer a toda la gente que está orando ahora y que desvíen las oraciones de mí y todos oren por Nacho, porque él necesita mucho más que yo", relató.