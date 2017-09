Mamá del joven de la Alianza Francesa acusó que la mala imagen que se hizo de él lo llevó al suicidio

09:16 Criticó que el colegio no la esperara para llamar a Carabineros. Contó que su hijo era buen alumno y autoexigente, por lo que cree que estaba “fanfarroneando” con la marihuana. Abogado de la familia planteó que el hecho fue una falta y no un delito, pues los 71 gramos no eran sólo de cannabis, sino también de la caja donde la guardaba.

Un alumno de 17 años de la Alianza Francesa de Santiago, se suicidó luego de que lo suspendieran por portar marihuana en el colegio. Si bien en un principio no se sabía si la determinación la había tomado por esa razón, hoy su madre confirmó que fue la mala imagen que se hizo en el establecimiento lo que lo llevó a tomar esa drástica decisión.

En conversación con La Tercera , Ximena de la Maza aseguró que su hijo era un buen alumno, autoexigente y que ni siquiera llegaba atrasado. Por eso cuando el colegio decidió suspenderlo nueve días tras el episodio, el hecho le pegó fuerte.

"Estaba complicado después de la presión psicológica del tribunal de disciplina. Estaba deprimido. Se mostraba fuerte, iba a clases, yo le dije ‘si quieres no vas, qupedate acá’ y me dijo que no, que iría a clases de todas maneras.Cuando volvía le preguntaba qué le decían los compañeros y no decía nada (…) nunca había tenido problemas,no tenía antecedentes de disciplina, era muy buen alumno. No llegaba ni atrasado, era muy autoexigente, por eso le llegó más fuerte. Se fue para adentro", relató. El joven se quitó la vida en la vía pública al segundo día de suspensión.

Sobre el día en que lo sorprendieron con 71 gramos de marihuana, De la Maza contó que la llamaron por teléfono para contarle y en paralelo el colegio llamó también a Carabineros. Debido a que ese día estaba sin auto y llovía, ella se demoró en llegar y arribó demasiado tarde.

"Los carabineros no podían esperar (…) lo sacaron esposado desde fuera del colegio. Esposado, pero no con las dos manos atadas, sino que con un carabinero que iba esposado a la mano de él. Yo le decía al colegio que tendrían que haberme esperado,porqueno pueden mandar solo a un niño de 17 años (…)”, manifestó.

Sobre el origen de la marihuana no tiene ninguna certeza, piensa que se la pudo haber comprado a un amigo y enfatizó que ella, como está en la casa, le lavaba y planchaba la ropa sin haber detectado jamás olor a que fumara.

, contó De la Maza, quien agregó que concurrió dos veces a hablar con la psicológa del colegio para contarle que sentía que su hijo estaba vulnerable, "pero no engancharon".

En tanto, el abogado de la familia, Ricardo Freire; enfatizó que el joven cometió una falta y no un delito. Explicó que los 71 gramos que se pesaron incluía el peso de la caja metálica que mesa 69,3 gramos,, dijo Freire a la publicación enfatizando que existe amplia jurisprudencia donde no se sanciona el autoconsumo.