Hijo de Huaquipán quedó libre

En libertad quedó Gerardo Huaquipán, hijo del ex futbolista Francisco Huaquipán, luego que la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revirtiera la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total.

El joven, junto a su hermano Francisco, quien está detenido en España, están acusados del crimen del futbolista Leopoldo Osores, ocurrido a la salida de una discoteque en Maipú, en 2016.

El ex jugador de Colo Colo leyó un comunicado a la salida de la cárcel Santiago 1, donde insistió en la inocencia de sus hijos.

"Hoy la justicia acoge la libertad de mi hijo Gerardo. Mi hijo se entrega voluntariamente y siempre hemos estado dispuestos a colaborar", dijo.

El ex futbolista agregó que "todas las versiones de la prensa no son reales y las de la fiscalía no se acercan a la realidad".