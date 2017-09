Yerno de Lavín por formalización en caso Caval: “Colaboraré para terminar con el cáncer de la corrupción”

La fiscalía regional de O’higgins solicitó la formalización del yerno de Joaquín Lavín, Isaac Givovich, en la investigación por el caso Caval, ya que su empresa habría emitido una factura falsa por $400 millones a Juan Díaz, operador de la sociedad establecida por Natalia Compagnon. El empresario aseguró estar disponible para colaborar con la justicia y “terminar con el cáncer de la corrupción”.

Givovich afirmó que "he colaborado y colaboraré con la justicia para terminar con el cáncer de la corrupción. Hoy no tengo mayor información sobre la situación actual del caso Caval, ya que no he sido notificado de nada. Solo he visto trascendidos de prensa que tienen un solo objetivo: saltarse el Estado de Derecho para instaurar un Estado de opinión", según publicó Emol.

Finalmente cerró su defensa diciendo que "no sería extraño que algunos personajes de la política nacional busquen enlodar mi nombre para evitar que la investigación de un caso de financiamiento irregular en la que entregué nuevos antecedentes llegue a buen puerto".