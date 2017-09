Fiscal del caso Sename: “Existe una contradicción importante entre Javiera Blanco y Patricio Bustos”

El fiscal del caso Sename, Marcos Emilfork, aseguró que “existe una contradicción importante entre lo que refieren Javiera Blanco y Patricio Bustos” en la indagación por la muerte de los 259 niños y adolescentes en los centros de menores del Estado.

Emilfork, en conversación con El Mercurio , señaló que "Hemos tenido que multiplicarnos para lograr avanzar en esto, pero yo siempre he dicho que esta es la investigación más noble que me ha tocado en mi carrera como fiscal”. Además, agregó que en la investigación por Lissette en el centro Cread Galvarino “está en curso, y buscamos agotar las líneas de investigación. No descartamos nuevas imputaciones".

La investigación por la muerte de la niña de 11 años ya cuenta con ocho formalizados por su deceso y apremios ilegítimos.