Eduardo Frei por SQM: “Llevan años investigando y no han podido encontrar nada”

08:11 El pasado 22 de agosto Francisco Frei, hermano del ex presidente, declaró como testigo del caso por la rectificación de una factura de $12 millones por su campaña en 2009.

El ex presidente Eduardo Frei afirmó que en casi ocho años de investigación por el caso SQM “no han podido encontrar nada”, luego que el pasado 22 de agosto, su hermano Francisco Frei declarara como testigo por la rectificación una factura por $12 millones que emitió la empresa a Inversiones San Nicolás S.A. en su campaña en 2009.

Frei, en conversación con El Mercurio , dijo que “son prácticamente ocho años que llevamos con lo mismo. Mi hermano tiene una empresa y ha declarado y ha entregado todos los antecedentes. No tuvo relación con mi candidatura. Después de ocho años qué más quieren que les diga. Si no han podido encontrar nada en ocho años, parece que es seguir empatando con otros candidatos”.

Francisco no es el único familiar del ex mandatario involucrado en la investigación del supuesto financiamiento ilegal en la política, ya que Magdalena Frei, hija del rostro insigne de la Democracia Cristiana, declaró como testigo el 17 de abril a raíz de lo declarado por la ex contadora del comando, Clara Bensan, quien fue formalizada en 2015 por delitos reiterados de declaración maliciosamente falsa de impuestos y facilitación de boletas ideológicamente falsas por dos facturas de la empresa Gestión Integral (Agesin) a SQM por $92 millones.