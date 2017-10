Reo de Punta Peuco: “No busquen aquí la verdad que falta en los casos de derechos humanos, porque esa ya está entregada”

El mayor (R) del Ejérctio, Carlos Herrera, condenado a cadena perpetua por el asesinato de Tucapel Jimenez y el carpintero Juan Alegría, aseguró que en Punta Peuco no está la verdad que falta en el atropello a los Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar.

Herrera, quien lleva 29 años preso por sus delitos de lesa humanidad, conversó con La Tercera y aseguró que “no busquen en Punta Peuco la verdad que falta en los casos de derechos humanos, porque esa ya está entregada. Y ya voy a llegar a su pregunta de dónde están. Cuando se judicializó el conflicto de los derechos humanos desde el ámbito político se decidió dar una solución del tipo judicial y esta, a su vez, fue el castigo penal”.

En opinión del reo la falta de información la tienen los cómplices pasivos: “Al día de hoy no han respondido. En el ámbito penal se debe determinar la participación y la responsabilidad de las personas en los hechos. Una cosa es la participación y la otra es la responsabilidad que se tiene. Por eso digo que cuando hablo de soluciones políticas, no tiene que ver con impunidad, sino que nos ordenemos en cómo lo vamos a hacer para poder solucionar o llegar a vías de solución de este conflicto”.

Carlos Herrera, finalmente, comentó cómo viven los internos los probables últimos días del penal donde dijo que “hay de todo, algunos más preocupados que otros. Tengo 29 años y tres meses preso. He estado en cárceles en Argentina, La Serena, Puente Alto, o sea… sé lo que es la vida carcelaria. He estado 29 años y tres meses preso por causas de derechos humanos, de manera que para mí no es un tema que me preocupe, ni tampoco me siento llamado a defender la permanencia o no de Punta Peuco”.