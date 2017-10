Fiscal del caso Caval adelantó que ninguno de los imputados tendrá penas de cárcel efectiva

El fiscal del caso Caval, Emiliano Arias, adelantó que no habrá presidio efectivo para los imputados en la investigación. “Natalia Compagnon podría cumplir una condena alternativa a la de presidio”, dijo.

Arias, en entrevista con La Tercera , señaló que “los delitos que van a ser imputados son los de la Ley de Quiebras, en relación con el artículo 464 del Código Penal, un ilícito penal que se le imputa al síndico Herman Chadwick, y delitos tributarios. Además se formulará acusación dentro de esta arista de la causa contra Natalia Compagnon y Mauricio Valero, de naturaleza tributaria, y también a la persona jurídica (de la empresa Caval) por soborno. También será acusado Patricio Cordero por delitos tributarios y el delito de soborno. En esta arista principal de la causa, en ningún caso alcanzamos penas superiores a los cinco años y un día de cárcel”.

El persecutor consultado por las penas que arriesgan los que resulten culpables destacó que “no es que cumplan su pena en libertad sin ningún tipo de restricción. Las penas que no son privativas de libertad sujetan a estas personas a períodos de observación, lo cual no es menor. No significa que una pena que no sea la de presidio, que es la que afecta mayormente, porque te priva de libertad, no tenga efecto. Otras penas lo que hacen es someterte a períodos de observación y tienen que cumplir ciertas condiciones. Una pena que es inferior a cinco años y un día de cárcel no significa que no restrinja la libertad de las personas, porque sí lo hace”.

Finalmente afirmó que en el caso de la nuera de la presidenta Michelle Bachelet: “Natalia Compagnon podría tener un cumplimiento con una medida alternativa a la de presidio efectivo. La pena probable por el delito imputado reiterado es de tres años y un día, corresponde una pena sustitutiva que restringe la libertad del condenado a una serie de condiciones, mas no lo priva complemente de su libertad”.