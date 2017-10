Exfiscal de Alta Complejidad sufrió violento asalto en Ñuñoa y criticó trabajo policial

La madrugada de este domingo el ex fiscal de Alta Complejidad, José Antonio Villalobos, fue víctima de un violento asalto en su casa ubicada en la comuna de Ñuñoa.

Un grupo de cuatro delincuentes ingresaron por el muro perimetral de su casa para intimidar a toda la familia. Según el relato de las víctimas, primero maniataron y amenazaron a la asesora del hogar para luego llegar al dormitorio principal.

Tanto el fiscal como su familia se vieron amenazados mientras los delincuentes revisaban las habitaciones para perpetrar el robo. Se llevaron consigo artículos electrónicos, dinero en efectivo y argollas matrimoniales.

Luego de ocurrido el asalto, Villalobos apuntó contra la labor de las policías: "La policía vino al lugar, esto que pudo haber tenido alguna huella no lo levantaron, lo acabo de recoger yo. Carabineros no te protege", declaró.

Y agregó que "la policía no está calificada, en general. Frente a un robo de esta naturaleza no se toman las medidas que corresponden. Había afuera de mi casa evidencias que no fueron levantadas", advirtió.

Su casa habría sido marcada antes del delito, pues vecinos aseguraron que grupos de personas deambularon durante la semana por el barrio y rayaron los muros.