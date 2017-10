Detuvieron a banda que plagió durante 15 años a Cachureos

Carabineros detuvo a un grupo que plagió a los personajes del popular programa de televisión "Cachureos" durante 15 años.

La banda se hacía llamar "K-Chureos" y usaban las canciones y los diseños de los personajes para suplantarlos en shows a lo largo del país. Los detenidos justificaban la ausencia de Marcelo Hernández, más conocido como "tío Marcelo", diciendo que estaba enfermo.

"Me indigna y molesta. Afortunadamente aquí se ha ejercido el derecho de protección del trabajo que yo hecho durante varios años, de las canciones que todas me pertenecen y el diseño de los personajes. Durante 37 años yo he intentado tener esto vigente y me duele que esta gente engañe", dijo el afectado.

La teniente Javiera García, del OS9 de Carabineros, agregó que "este delito es por propiedad intelectual, debido a que un grupo de personas se presentaba como 'Cachureos' plagiando y cantando las canciones, y a si mismo ellos cobraban entradas. Todos los disfraces son incautados y son pruebas para la investigación".