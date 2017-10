[AUDIO] Asociación de Fiscales por libertad de comuneros: "Las exigencias del Tribunal son excesivas”

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Trinidad Steinert, respaldó al fiscal nacional Jorge Abbott y criticó al Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco por la decisión unánime de dejar en libertad a los once comuneros mapuche acusados de la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay por no existir pruebas suficientes para acreditar su supuesta responsabilidad. “Las exigencias son excesivas”, dijo.

Steinert, en conversación con Radio Digital , señaló que “concuerdo con las palabras del fiscal nacional Jorge Abbott, como Ministerio Público son duras estas decisiones del Poder Judicial. Los fiscales son excelentes profesionales, sobre todo los que están en esa región (La Araucanía). Nos llama la atención estas resoluciones del Poder Judicial. El fallo en concreto no ha salido, por lo que hay que esperar”.

Consultada por lo señalado por los fiscales que llevaron el caso que afirmaron que les impusieron un tope muy alto, la presidenta de la Asociación de Fiscales concordó: “Claramente las exigencias del Tribunal son excesivas. No solamente un tribunal tiene que tener prueba directa para necesariamente condenar, se puede hacer en base a prueba indirecta y eso es lo que señala el fiscal nacional y otros actores del sistema que eso es lo que no se está haciendo o valorando en el tribunal. Este razonamiento es lo que el Ministerio Público entiende que ha fallado”.

En enero se cumplen cinco años del caso, la resolución del TOP ayer fue unánime para absolver a los comuneros que, en algunos casos, pasaron más de un año con prisión preventiva, y todavía no hay culpables de la muerte del matrimonio. La licenciada subrayó que “no nos restamos a la crítica, tenemos que ver y evaluar, pero hay un problema entre el Tribunal de Garantía y el Oral.

El trabajo de la Fiscalía es profesional, son días y noche de trabajar. Nuestra obligación constitucional es acusar si somos objetivos”.

Además, agregó que “tengo un profundo respeto por los tribunales de justicia y no creo que sean influenciables. Es necesario al día de hoy para construir una sentencia con pruebas indirectas. Hay que analizar el fallo y ver si efectivamente esa falla se encuentra. El apoyo a los fiscales que trabajaron en el caso está al 100%.

Frente al trabajo en conjunto de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) que arrestaron a los once comuneros y que resultaron inocentes, también las críticas han caído sobre cómo llevan este tipo de casos y la autoridad que ejercen.

Por lo anterior Trinidad Steinert destacó que “las policías no dependen desde la responsabilidad administrativa del Ministerio Público, no tenemos facultades de poder hacer efectiva las responsabilidades de estas falencias. Si bien las policías deben respetar la decisión de los fiscales, no podemos sancionarlos o multarlos”.

“Más que ver responsabilidades, debemos ver cómo las solucionamos. De notar falencias en las diligencias de Carabineros poder tener algún tipo de herramienta para hacer efectiva la responsabilidad o ver la posibilidad de que estas policías dependan del Ministerio Público como en otros países”, finalizó.